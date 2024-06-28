البنتاغون: إزالة الرصيف الأميركي من ساحل غزة مجددا بسبب حالة البحر

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية ان الرصيف العسكري الأميركي قبالة غزة أزيل مرة أخرى بسبب حالة البحر، مضيفة أنه ليس من المنطقي تركيبه لحين نقل المساعدات من منطقة تجميع قريبة إلى الناس في غزة.