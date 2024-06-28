الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إدارة بايدن تطلب من الكونغرس الإفراج عن 4 مليارات دولار والتحرّك بشأن الهجرة

أخبار دولية
2024-06-28 | 14:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إدارة بايدن تطلب من الكونغرس الإفراج عن 4 مليارات دولار والتحرّك بشأن الهجرة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
إدارة بايدن تطلب من الكونغرس الإفراج عن 4 مليارات دولار والتحرّك بشأن الهجرة

طلبت مديرة الموازنة في البيت الأبيض شالاندا يونغ من الكونغرس، الإفراج عن 4 مليارات دولار لإعادة بناء الجسر المنهار في بالتيمور من بين أمور أخرى، ودعت إلى تعزيز الإمكانات على الحدود مع المكسيك. 
     
وكتبت شالاندا يونغ في رسالة بعثت بها إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون: "لا يزال يتعين على الكونغرس الاستجابة للطلبات العاجلة الإضافية التي قدمها الرئيس في تشرين الأول الماضي ومن شأنها تعزيز أمن الحدود ومعالجة الحاجات الوطنية الملحة". 
     
وقالت يونغ في الرسالة: "أكتب اليوم لأكرر طلب تشرين الأول وأقدم تقديرات منقحة بمبلغ إضافي قدره 4 مليارات دولار". 

آخر الأخبار

أخبار دولية

بايدن

الكونغرس

الإفراج

مليارات

دولار

والتحرّك

الهجرة

LBCI التالي
زلزال بقوة 7,2 درجات في البيرو وتحذير من وقوع تسونامي
الخامنئي في انطلاق الانتخابات الرئاسية: المشاركة الكبيرة مطلوبة لإثبات صحة وسلامة إيران
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-05-21

بلينكن: الإدارة الأميركية ستكون سعيدة بالعمل مع الكونغرس بشأن رد مناسب على تحرك الجنائية الدولية إزاء إسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
2024-06-18

هوكشتاين: مقترح بايدن بشأن غزة يوفر فرصة للتهدئة على الحدود

LBCI
أخبار لبنان
2024-06-06

ميقاتي عرض وعبدالله إقتراح القانون المقدم من "اللقاء الديمقراطي" بشأن تمديد سن التقاعد في الإدارة الرسمية

LBCI
أخبار دولية
2024-06-04

بايدن: القيود الجديدة على الهجرة ستضمن "الأمن" عند الحدود الأميركية المكسيكية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:21

عشرة مدنيين يعودون إلى أوكرانيا بعدما أفرجت عنهم موسكو

LBCI
أخبار دولية
17:18

أميركا أرسلت لإسرائيل 14 ألف قنبلة زنة 2000 رطل منذ 7 تشرين الأول

LBCI
أخبار دولية
17:01

ترامب: لا يعتقد أن بايدن سيتخلى عن ترشحه للإنتخابات الرئاسية

LBCI
أخبار دولية
16:10

صندوق النقد يوافق على صرف 2.2 مليار دولار لأوكرانيا بعد مراجعة قرض

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:16

ألمانيا تحث إيران على منع "تصعيد جديد في الشرق الأوسط"

LBCI
فنّ
2024-06-27

مايكل دوغلاس ضيف الشرف في مهرجان دوفيل

LBCI
أخبار لبنان
11:11

نصرالله بحث وطقوش في عمليات إسناد غزة وتطورات الجبهة الجنوبية في لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2024-06-24

لابيد: نتنياهو خطير على أمن إسرائيل وليس مؤهلا ليكون رئيسا للحكومة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

المناظرة الأولى بين بايدن وترامب كارثية.. وكلام عن إستبدال بايدن بمرشح ديمقراطي أصغر سناً

LBCI
أخبار دولية
14:04

بايدن يؤكد عزمه على خوض السباق الرئاسي: أعلم كيفية القيام بهذه المهمة

LBCI
رياضة
13:50

في كرة السلة الأميركية... حلم Lebron James يتحقق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

بكركي وإهدن تستعدان لاحتفالي تطويب البطريرك الدويهي وقداس الشكر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

سيناريو المنطقة العازلة في الجنوب لم ينجح رغم حجم الدمار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

عشية الإمتحانات الرسمية… إليكم التحضيرات في وزارة التربية ورسالة إلى الطلاب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

إجراءات ميدانية إسرائيلية جديدة وقصور في الإستعدادات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

بعد الانتخابات التشريعية الفرنسية.. السيناريوهات الممكنة لمستقبل فرنسا السياسي متعددة

LBCI
أخبار دولية
13:32

مأزق الحزب الديمقراطي ومصير ترشيح بايدن

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
03:54

سينتيا خليفة بالمايوه في إيبيزا... أجواء صيفيّة بإمتياز (صور)

LBCI
اقتصاد
02:03

ارتفاع بأسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
08:43

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق ضهر البيدر بسبب تعطل سيارة في المحلة والعمل جار على المعالجة

LBCI
منوعات
04:46

آبل تنشر مجموعة من الصور لمزار كفردبيان... وهذه التفاصيل! (صور)

LBCI
صحف اليوم
00:13

الجامعة العربية: حزب الله ليس منظّمة إرهابية (الأخبار)

LBCI
فنّ
04:19

"سوسن" تثير الجدل برقصها لراغب علامة في قرطاج (فيديو)

LBCI
صحة وتغذية
10:40

علامات "غير عادية" تدّل على الإصابة بسرطان القولون... احذروا منها!

LBCI
منوعات
03:30

قصّة صادمة... امرأة تعثر على مفاجأة غير متوقعة في حديقتها: "هل يمكنك المغادرة من فضلك؟" (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More