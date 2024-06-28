إدارة بايدن تطلب من الكونغرس الإفراج عن 4 مليارات دولار والتحرّك بشأن الهجرة

طلبت مديرة الموازنة في البيت الأبيض شالاندا يونغ من الكونغرس، الإفراج عن 4 مليارات دولار لإعادة بناء الجسر المنهار في بالتيمور من بين أمور أخرى، ودعت إلى تعزيز الإمكانات على الحدود مع المكسيك.



وكتبت شالاندا يونغ في رسالة بعثت بها إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون: "لا يزال يتعين على الكونغرس الاستجابة للطلبات العاجلة الإضافية التي قدمها الرئيس في تشرين الأول الماضي ومن شأنها تعزيز أمن الحدود ومعالجة الحاجات الوطنية الملحة".



وقالت يونغ في الرسالة: "أكتب اليوم لأكرر طلب تشرين الأول وأقدم تقديرات منقحة بمبلغ إضافي قدره 4 مليارات دولار".