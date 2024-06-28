الحوثيون في اليمن: إستهدفنا 4 سفن في البحرين الأحمر والمتوسط

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية أنها استهدفت أربع سفن في البحرين الأحمر والمتوسط اليوم الجمعة.