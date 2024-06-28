ترامب: لا يعتقد أن بايدن سيتخلى عن ترشحه للإنتخابات الرئاسية

استبعد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الجمعة تخلي الرئيس جو بايدن عن ترشحه لولاية رئاسية ثانية، بعد الأداء الباهت الذي قدمه بايدن خلال المناظرة الرئاسية والقلق الذي أثاره داخل الحزب الديموقراطي.



وقال ترامب خلال فعالية انتخابية في فيرجينيا: "يقول الكثير من الناس إنه بعد أداء الليلة الماضية سيترك جو بايدن السباق. لكن في الحقيقة أنا لا أصدق ذلك، لأنه يحقق في استطلاعات الرأي نتائج أفضل من أي من الديموقراطيين الآخرين الذين يتحدثون عنهم".