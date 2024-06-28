أميركا أرسلت لإسرائيل 14 ألف قنبلة زنة 2000 رطل منذ 7 تشرين الأول

أعلن مسؤولان أميركيان مطلعان أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أرسلت لإسرائيل عددًا كبيرًا من الذخائر، بما في ذلك أكثر من 10 آلاف قنبلة شديدة التدمير زنة ألفي رطل والآلاف من صواريخ (هيلفاير) منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.



وقال المسؤولان اللذان ليس من المصرح لهما التحدث علنًا إنه بين بداية الحرب في تشرين الأول الماضي والأيام القليلة الماضية، نقلت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 14 ألف قنبلة (إم.كيه-84) زنة ألفي رطل و6500 قنبلة زنة 500 رطل وثلاثة آلاف صاروخ هيلفاير سطح جو دقيق التوجيه وألف قنبلة خارقة للتحصينات و2600 قنبلة صغيرة القطر تسقط جوًا وذخائر أخرى.