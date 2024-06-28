عشرة مدنيين يعودون إلى أوكرانيا بعدما أفرجت عنهم موسكو

اعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة عودة عشرة مدنيين الى أوكرانيا بعدما أفرجت عنهم السلطات الروسية، بينهم كاهنان ومسؤول محلي.



وكتب زيلينسكي على منصات التواصل الاجتماعي: "نجحنا في إعادة عشرة آخرين من مواطنينا من الاعتقال الروسي"، مشيرًا إلى أنه "تم الإفراج عنهم وقد عادوا الى أوكرانيا".



ومنذ اندلاع النزاع في شباط 2022، تقوم روسيا وأوكرانيا بعمليات تبادل منتظمة لجنود أسرى لكن عودة مدنيين هي أمر نادر.