القوات الأميركية تعلن تدمير سبع مسيّرات ومركبة تابعة للحوثيين في اليمن

دمّرت القوّات الأميركيّة سبع مسيّرات ومركبة تُستخدم كمحطّة للتحكّم في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيّون في اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة حسبما أعلن الجيش الأميركي الجمعة.



وقالت القيادة المركزيّة الأميركيّة "سنتكوم" في بيان على منصّة إكس، إنّ الضربات نُفّذت لأنّ المسيّرات والمركبة "شكّلت تهديدا وشيكا لقوّات التحالف الأميركي والسفن التجاريّة في المنطقة". وأضافت أنّ "هذه الإجراءات اتُخِذت لحماية حرّية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا وسلامة".



وأشارت "سنتكوم" إلى أنّ "هذا السلوك الخبيث والمتهّور المستمر من جانب الحوثيّين المدعومين من إيران يُهدّد الاستقرار الإقليمي ويُعرّض للخطر حياة البحّارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن".



وقبل ساعات من إعلان "سنتكوم"، كان المتحدّث العسكري باسم الحوثيّين يحيى سريع قد أعلن مسؤوليّة المتمرّدين عن هجمات على سفينتَين في البحر الأحمر، بينهما ناقلة المواد الكيميائية التي ترفع علم ليبيريا "ديلونكس". ووفقا لوكالة السلامة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي تو)، تمّ إطلاق خمسة صواريخ الجمعة في اتّجاه هذه السفينة التي كانت موجودة حينها على بُعد حوالى 150 ميلًا بحريا (277 كيلومترا) شمال غرب ميناء الحديدة اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيّين.