قتلى في حريق في مسكن للعمال بإحدى ضواحي موسكو

نقلت وكالات أنباء روسية عن خدمات الطوارئ قولها في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت إن حريقا اندلع في مسكن للعمال بإحدى ضواحي موسكو ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص.



وقالت وكالة تاس للأنباء إن تحقيقا أوليا أظهر أن الحريق الذي اندلع في ضاحية بالاشيخا نجم عن خلل كهربائي.



وجرى إنقاذ العديد من قاطني المبنى المحترق المكون من طابقين. وأضافت تاس أن خدمات الطوارئ قالت إن المسكن يؤوي في الأساس عمالا مهاجرين أجانب.