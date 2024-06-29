30 قتيلاً على الأقل في التظاهرات ضد الحكومة الثلاثاء في كينيا



قتل 30 شخصاً على الأقل خلال التظاهرات المناهضة للحكومة الثلاثاء في كينيا، بحسب ما أعلنت هيومن رايتس ووتش السبت، وهي أعلى محصلة تصدر عن هذا اليوم من الاحتجاجات الذي شابته أعمال عنف.



واستندت المنظمة غير الحكومية على "شهادات ومعلومات توفرت لدى العامة وسجلات المشافي والوفيات". وكانت اللجنة الكينية لحماية حقوق الإنسان افادت عن مقتل 22 شخصاً.

