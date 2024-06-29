قتلى وجرحي باصطدام حافلتين في تركيا

لقي شخصان أحدهما مواطنة روسية مصرعهما وأصيب 35 في حادث اصدام حافلتين إحداهما تقل عمالا في محطة "أقويو" التركية للطاقة النووية، بحسب "روسيا اليوم".



وذكرت مواقع إعلامية تركية أن الحادث وقع في مدينة مرسين بعد عبور الحافلة التي تقل عمال محطة "أقويو" المسار المقابل واصطدامها بحافلة أخرى تقل عمالا وسيارة بها مشرفون متخصصون.



وكان القتيل الثاني في الحادث المروري الرقيب التركي الذي يعمل في المحطة النووية أيضا، بيريش جولشيشيك.



ووقع الحادث على الطريق السريعة مرسين - أنطاليا D-400، داخل حدود إيشكلي التابعة لمنطقة سيليفكي.



وبحسب المعلومات الواردة، كان على متن الحافلة عمال محطة "أقويو" للطاقة النووية.



وخرجت إلى المسار المقابل نتيجة فقدان سائقها السيطرة على عجلة القيادة أثناء سيرها باتجاه مرسين.



وتم نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصلت الفرق الصحية والشرطة وعناصر الإطفاء إلى مكان الحادث.