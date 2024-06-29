جولة ثانية مقبلة للانتخابات الرئاسية الايرانية

ستجري إيران جولة ثانية في الانتخابات الرئاسية في الخامس من تموز المقبل مع عدم حصول أي مرشح على نسبة 50 بالمئة المطلوبة لحسم النتيجة.



ووفقا لنتائج أولية أعلنتها الوزارة، قال متحدث باسم الوزارة في تصريحات أذاعها التلفزيون على الهواء إن المرشح المعتدل الوحيد مسعود بزشكيان حصل على 10 ملايين و415991 صوتا من أصل 24 مليون و535185 صوتا تم فرزها بينما حصل منافسه سعيد جليلي، وهو من غلاة المحافظين، على تسعة ملايين 473298 صوتا. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية تسجل 40 بالمئة في انخفاض تاريخي وفقا لاحصاءات وزارة الداخلية.



ومن غير المتوقع أن يحدث الرئيس المقبل فارقا كبيرا في سياسة إيران بشأن البرنامج النووي أو دعم الجماعات المسلحة في أنحاء الشرق الأوسط، إذ إن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي هو من يمسك بخيوط الشؤون العليا للدولة ويتخذ القرارات الخاصة بها. إلا أن الرئيس هو من يدير المهام اليومية للحكومة ويمكن أن يكون له تأثير على نهج بلاده فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والداخلية.

وفي خطوة لافتة وبعد اعلان النتائج، أعلن المرشح الخاسر في الجولة الأولى محمد باقر قاليباف دعمه لمرشح المحافظ سعيد جليلي.