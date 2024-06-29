شركات أوروبية توقع اتفاقات تتجاوز 40 مليار يورو في مصر

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن أكثر من 20 شركة أوروبية توقع اتفاقات أو مذكرات تفاهم بإجمالي يتجاوز 40 مليار يورو (42.85 مليار دولار) في مصر خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.