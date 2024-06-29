مناظرة بايدن وترامب الأخيرة تحصد أقل نسب مشاهدة منذ العام 1976

لا تزال نتائجُ المناظرة التي خاضها الرئيسان جو بايدن ودونالد ترامب تتفاعل، فقد أظهرَت بياناتٌ أولية من شركة Nielsen نيلسن ، أن قرابة 48 مليون شخص في الولايات المتحدة الأميركية شاهدوا المناظرة، وهو ما يقدرُ بتراجعٍ بنحو الثلث لعددِ المشاهدين الذين تابعوا أولَ مناظرةٍ بين المرشحين في العام 2020 والتي شاهدَها ثلاثةٍ وسبعينَ 73 مليون شخص.



وبهذا، تكون هذه من بين ثلاثِ مناظراتٍ رئاسية نالت أقلَ نِسَبِ مشاهدة منذ العام 1976. وقد يكون العددُ الضئيل نسبيا مؤشرًا على ضعفِ حماس الناخبين لكِلَا المرشحين.