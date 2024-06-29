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غالانت يجول في مناطق الشمال بالتزامن مع دعمه المسار السلمي لحل المواجهة مع حزب الله
أخبار دولية
2024-06-29 | 07:13
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غالانت يجول في مناطق الشمال بالتزامن مع دعمه المسار السلمي لحل المواجهة مع حزب الله
جال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت في مناطق الشمال حيث تفقد قاعدة الدفاع الجوي لمنظومة القبة الحديدية، بالتزامن مع إعلان دعمه المسار السلمي لحل المواجهة مع حزب الله، وإن كان قد أكد إستمرار الاستعداد والجهوزية لإحتمال فشل هذا المسار.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن غالانت قوله ؛ إذا اختار العدو التسوية فسنتعامل مع ذلك بجدية.
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