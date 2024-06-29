حريق محدود في منطقة تخزين تابعة لمصفاة الزور

اندلع حريق محدود في منطقة تخزين تابعة لمصفاة الزور، بحسب الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك).



وأكدت الشركة أن الحريق لم يؤثر على الإنتاج.



ولفتت كيبك في منشور على موقع إكس إلى أنه لا يوجد خسائر في الأرواح أو مصابين جراء الحريق، وأن رجال الإطفاء يعكفون على إخماده.