روسيا سيطرت على منطقة شومي الأوكرانية

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع في البلاد قولها اليوم، إن القوات الروسية سيطرت على منطقة شومي في شرق أوكرانيا.