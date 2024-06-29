جرح شرطي أمام السفارة الإسرائيلية في بلغراد ومقتل المهاجم

أردى شرطي صربي مسؤول عن أمن السفارة الإسرائيلية في بلغراد السبت رجلا بعد أن أصابه بسهم، على ما أعلن وزير الداخلية الصربي.



ففي حوالى الساعة 11,00 صباحا (09,00 ت غ)، قام "مجهول (...) باطلاق سهم بواسطة قوس على عنصر من القوات الأمنية كان يتولى حراسة السفارة الإسرائيلية، وأصابه في رقبته" بحسب وزير الداخلية إيفيكا داسيتش الذي أوضح أن الشرطي "استخدم سلاحا دفاعا عن النفس" ضد المهاجم الذي "قضى متأثرا بجروحه".