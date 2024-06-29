ترامب يطالب بالإفراج عن المتهمين بارتكاب أعمال شغب في 6 كانون الثاني 2021

شدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في تجمع جماهيري الجمعة، على أن الأشخاص الذين جرى اعتقالهم فيما يتعلق بهجوم السادس من كانون الثاني 2021 على مبنى الكونغرس الأميركي يجب الإفراج عنهم فورا.



واستند ترامب في ذلك إلى الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا لصالح أحد الأشخاص بعد أن طعن في الاتهام الموجه ضده بعرقلة سير العدالة وهو الاتهام الذي يواجهه أيضا ترامب.



وقال ترامب خلال التجمع الجماهيري: "أطلقوا رهائن السادس من كانون الثاني الآن. يجب الإفراج عنهم الآن لما مروا به"، وذلك وسط هتاف من الحشد.



وأضاف: "إنهم ينتظرون هذا القرار منذ وقت طويل".