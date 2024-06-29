روسيا البيضاء تنشر قوات دفاع جوي إضافية على حدودها مع أوكرانيا

نشرت روسيا البيضاء قوات دفاع جوي إضافية على حدودها مع أوكرانيا لحماية "منشآت البنية التحتية الحيوية" بسبب زيادة نشاط الطائرات المسيرة الأوكرانية في المنطقة.



واعتبر قائد قوات الدفاع الجوي أندريه سيفرينتشيك أن الوضع في المجال الجوي عبر الحدود لا يزال متوترا.



وشدد في بيان على أن بيلاروسيا " على استعداد لاستخدام كل القوات والوسائل المتاحة بشكل حاسم لحماية أراضينا وسكان جمهورية روسيا البيضاء من الاستفزازات المحتملة في المجال الجوي".