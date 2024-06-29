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مقتل 14 شخصا بعد فقدان سائق شاحنة السيطرة عليها في نيجيريا

أخبار دولية
2024-06-29 | 09:55
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مقتل 14 شخصا بعد فقدان سائق شاحنة السيطرة عليها في نيجيريا
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مقتل 14 شخصا بعد فقدان سائق شاحنة السيطرة عليها في نيجيريا

لقي 14 شخصا حتفهم عندما فقد سائق شاحنة السيطرة عليها قرب مدينة كانو بشمال نيجيريا، بحسب ما أعلنت وكالة سلامة الطرق.
     
وقالت اللجنة الفدرالية لسلامة الطرق في بيان الجمعة، إن شاحنة البضائع صدمت مصلين مسلمين كانوا يغادرون مسجدا بعد وقت قصير من صلاة الجمعة في قرية إيماوا على بعد 30 كيلومترا من كانو.
     
وأفاد البيان أن سائق الشاحنة "فقد السيطرة واصطدم بالمارة الذين كانوا قد انتهوا للتو من صلاة الجمعة".
     
وبحسب البيان، فإن "الاصطدام المؤسف أدى إلى خسارة مأسوية لأربعة عشر شخصا والعديد من الإصابات". 

أخبار دولية

شاحنة

نيجيريا

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