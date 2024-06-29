الصين تدعو التايوانيين إلى زيارتها "من دون خوف" رغم تحذيرات حكومة الجزيرة

دعت الصين التايوانيين إلى زيارة برّها الرئيسي من "دون أدنى خوف"، وانتقدت قرار سلطات جزيرة تايوان رفع مستوى التحذير من السفر إليها، بعدما هدّدت بكين باستهداف الانفصاليين.



وأعلنت بكين الأسبوع الماضي توجيهات قضائية جديدة تشمل عقوبة الإعدام في قضايا "خطيرة بشكل خاص" لمؤيدين "متعصبين" لاستقلال تايوان، الجزيرة التي تطالب بها السلطات الصينية.



وردا على ذلك، دعت حكومة الجزيرة الخميس التايوانيين إلى تجنب "السفر غير الضروري" إلى البر الرئيسي للصين وإلى هونغ كونغ. كما رفعت تحذيرها من السفر إلى المستوى البرتقالي، وهو ثاني أعلى مستوى.



وانتقدت بكين هذا القرار. وأعلنت تشو فنغليان، المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان وهو جهاز تابع للحكومة الصينية مساء الجمعة، أن التوجيهات الصينية الجديدة "تستهدف فقط عددا صغيرا جدا من مؤيدي "استقلال تايوان"، بأفعال وتصريحات خبيثة".



وقالت: "ليس على الغالبية العظمى من المواطنين التايوانيين الذين يشاركون في التبادلات والتعاون عبر المضيق الشعور بأي قلق عندما يأتون إلى البر الرئيسي للصين أو يغادرونه".



وأضافت: "يمكنهم أن يأتوا بفرح ويغادروا راضين جدا عن إقامتهم".