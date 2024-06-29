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أسامة حمدان: لا تقدم في محادثات وقف إطلاق النار في غزة مع إسرائيل
أخبار دولية
2024-06-29 | 12:44
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أسامة حمدان: لا تقدم في محادثات وقف إطلاق النار في غزة مع إسرائيل
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أسامة حمدان: لا تقدم في محادثات وقف إطلاق النار في غزة مع إسرائيل
أعلن القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أنه لم يتم إحراز أي تقدم في محادثات وقف إطلاق النار مع إسرائيل بشأن حرب غزة.
وقال حمدان في مؤتمر صحفي في بيروت: "نؤكد مجددا أننا في حركة حماس جاهزون للتعامل بإيجابية مع أي صيغة تضمن بشكل أساسي ومباشر وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحابا شاملا من قطاع غزة، وصفقة تبادل حقيقية".
واتهم حمدان الولايات المتحدة بممارسة الضغط على حماس لقبول الشروط الإسرائيلية.
وقال: "ما يُنقل عن الإدارة الأميركية يأتي في سياق ممارسة الضغوط المختلفة على الحركة حتى توافق على الورقة الإسرائيلية كما هي دون تعديل عليها".
وأضاف: "نتابع بأسف موقف الإدارة الأميركية التي تصر على تحميل حماس مسؤولية تعطيل التوصل لاتفاق، على الرغم من ترحيب حماس بما ورد في خطاب بايدن من تأكيد على وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الشامل والإعمار والتبادل"، في إشارة إلى تبادل محتمل للرهائن المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح محتجزين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
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