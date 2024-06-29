مسؤولون: مقتل 7 في هجوم صاروخي روسي على بلدة أوكرانية

أعلن مسؤولون أن سبعة أشخاص قُتلوا، بينهم طفلان، وأصيب 31 آخرون في هجوم روسي بصاروخين على بلدة فيلنيانسك الواقعة على مشارف مدينة زابوريجيا بجنوب شرق أوكرانيا.



وقال المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين إن صاروخين أطلقا في اتجاه بلدة فيلنيانسك مما أدى إلى تضرر بنية تحتية ومتجر ومبان سكنية.



وأعلنت أجهزة الطوارئ مقتل سبعة، بينهم طفلان، وإصابة 31 آخرين، منهم ثمانية أطفال. وأخمدت فرق الإطفاء حرائق اندلعت في عدة مبان.



وذكر حاكم منطقة زابوريجيا إيفان فيدوروف في مقطع مصور على تطبيق تلغرام :"نفذ العدو اليوم عملا إرهابيا مروعا آخر على السكان المدنيين".



وأضاف أن الهجوم وقع "في منتصف النهار، وهو يوم عطلة، في وسط المدينة حيث خرج الناس للاسترخاء ولم تكن هناك أهداف عسكرية".





