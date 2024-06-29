كوريا الشمالية تندد بالمناورات العسكرية المشتركة بين أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان

نددت كوريا الشمالية بالمناورات العسكرية الثلاثية التي أجرتها كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة في الفترة بين 27 و29 حزيران ووصفتها بأنها استفزاز.



وجاء ذلك في بيان صادر عن إدارة تابعة لوزارة خارجية كوريا الشمالية ونقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية‭ ‬الشمالية.