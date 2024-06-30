سلسلة انفجارات في شمال شرق نيجيريا

قُتل 18 شخصًا على الأقل وأُصيب 30 آخرون، بعد سلسلة انفجارات في ولاية بورنو الواقعة، في شمال شرق نيجيريا، وفق ما قال رئيس جهاز إدارة الطوارئ في الولاية.