الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إيداع القادة المشتبه بتنفيذهم الانقلاب الفاشل في بوليفيا الحبس الاحتياطيّ

أخبار دولية
2024-06-30 | 00:56
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إيداع القادة المشتبه بتنفيذهم الانقلاب الفاشل في بوليفيا الحبس الاحتياطيّ
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
إيداع القادة المشتبه بتنفيذهم الانقلاب الفاشل في بوليفيا الحبس الاحتياطيّ

أودِع القائد السابق للجيش البوليفيّ الجنرال خوان خوسيه زونيغا وضابطان آخران رفيعا المستوى، وثلاثتهم متّهمون بأنّهم قادوا الأربعاء محاولة انقلابيّة، الحبس الاحتياطيّ في سجن شديد الحراسة، حسب ما علمت وكالة فرانس برس.
     
وكان القضاء البوليفي قد أمر بأن يُسجَن لستّة أشهر كلّ من زونيغا، والقائد السابق للقوّات البحريّة خوان أرنيز، والقائد السابق للّواء الميكانيكي في الجيش أليخاندرو إيراهولا، في سجن شديد الحراسة يقع على مشارف مدينة إل آلتو القريبة من لاباز، وذلك حتّى استكمال التحقيق في المحاولة الانقلابيّة.

آخر الأخبار

أخبار دولية

القادة

المشتبه

بتنفيذهم

الانقلاب

الفاشل

بوليفيا

الحبس

الاحتياطيّ

LBCI التالي
صواعق رعدية ضربت محافظات في جنوب اليمن وشماله
سلسلة انفجارات في شمال شرق نيجيريا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:55

بوليفيا تأمر بالحبس الاحتياطي للقادة الثلاثة المفترضين للانقلاب الفاشل

LBCI
أخبار دولية
2024-06-23

إيداع مولدافيين الحبس الاحتياطي في فرنسا للاشتباه برسمهما نعوشا على واجهة صحيفة "لوفيغارو"

LBCI
أخبار دولية
2024-06-28

القادة الأوروبيون: عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي توقفت "بحكم الأمر الواقع"

LBCI
آخر الأخبار
2024-06-27

وزيرة خارجية بوليفيا للجزيرة: الرئيس شرعي ومنتخب عبر الصناديق ولن تستطيع الدبابات أن تزيحه من منصبه

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:29

شي جين بينغ سيحضر قِمة منظمة شنغهاي للتعاون وسيتجه إلى قازاخستان وطاجيكستان

LBCI
أخبار دولية
04:22

إصابة موظفي وزارة الطوارئ الروسية في قصف أوكرانيّ

LBCI
أخبار دولية
04:17

تمديد التعاون بين النظام المصرفيّ الإسرائيليّ والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية

LBCI
أخبار دولية
03:32

إسرائيل تمدد فترة سماح للتعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2024-05-18

تعرفوا على المدرب الجديد لمنتخب لبنان لكرة السلة الذي سيخلف المدرب جاد الحاج

LBCI
منوعات
2024-06-26

تعاني من اضطراب خطير ولا تتناول أدويتها... عائلة تسأل عن مصير ابنتها التي اختفت بظروف غامضة!

LBCI
فنّ
2024-06-27

خلاف بين كيم كارداشيان وشقيقتها كلوي... قارنتها بهذه الشخصية فتصاعد التوتر! (صورة)

LBCI
منوعات
2024-06-21

"لا أحد يستحق الحصول على خاتم باهظ الثمن كهذا"... شجار حاد واعترافات لم تكن في الحسبان!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:51

الدور الـ16 من دوري ابطال اوروبا انطلق... المانيا تواجه الدنمارك الليلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

منتخب لبنان لكرة السلة يغادر للمشاركة بالتصفيات المؤهلة للاولمبياد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

من قلب مقر الأمم المتحدة.. هكذا تبصر الأيام العالمية النور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

وادي القديسين شاهد على الطوباوي الجديد البطريرك اسطفان الدويهي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

المخالفات على الاملاك العامة البحرية الى تزايد والقرار بيد الحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

القيادة الإسرائيلية تبقي ملف الجبهة الشمالية منوطا بتطورات ملف غزة... والأولوية للتسوية السلمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

في ختام اليوم الأول من الامتحانات الرسمية… طلاب الجنوب يشتكون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

وسط دعوات كثيرة لتنحيه... جو بايدن يصر على المضي في ترشحه

LBCI
أخبار لبنان
13:20

ميقاتي: لبنان متمسك بالقرار 1701

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
15:55

بشكل رسمي... نجوى كرم تؤكد خبر زواجها! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
16:41

الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت في مناطق عدة منها المتن وكسروان وجزين ومرجعيون وراشيا والبقاع الأوسط

LBCI
فنّ
07:49

معجبة تطلب الزواج من كاظم الساهر... والمفاجأة كانت برد الأخير! (فيديو)

LBCI
خبر كاذب
05:42

ما حقيقة تسريب مسابقة الكيمياء قبل انطلاق الامتحانات الرسمية؟

LBCI
خبر عاجل
02:24

يمكنكم متابعة نهائي بطولة آسيا للإناث في كرة السلة لما دون 18 سنة بين لبنان والفيليبين مباشرة عبر شاشة الـLB2 في هذه الأثناء

LBCI
صحة وتغذية
14:30

استغنت عن زيارة طبيب الأسنان لمدة 40 سنة... هذا ما نصحت به إحدى خبيرات صحة الفم! (فيديو)

LBCI
منوعات
11:31

تجاهلت تشنجاتها "البسيطة" لمدة ستة أشهر... تشخيص مفجع يصدم إحدى الأمهات!

LBCI
آخر الأخبار
15:34

رئيس مجلس النواب الأميركي: أرسلت للرئيس بايدن رسالة أحث فيها على بذل الجهد لعودة الرهائن الأميركيين لدى حماس

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More