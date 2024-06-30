صواعق رعدية ضربت محافظات في جنوب اليمن وشماله

قُتل خمسة أشخاص على الأقل وأُصيب عدد آخر بعد أن ضربت صواعق رعدية ناجمة عن أمطار غزيرة عديدة محافظات في جنوب اليمن وشماله.



وقال مسؤول في محافظة الضالع، في جنوب البلاد لرويترز إنّ صاعقة رعدية شديدة ضربت تجمعًا للشباب في إحدى قرى المحافظة الجبلية,



وتسبب ذلك في مقتل اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.



وفي محافظة إب، في وسط اليمن، أكدت مصادر محلية مقتل امرأتين وإصابة سبعة أشخاص، جراء صاعقة رعدية ضربت منطقة ربابة في مديرية القفر.



وأفادت مصادر محلية وسكان بمقتل امرأة ونفوق عدد من المواشي، عندما ضربت صاعقة رعدية شديدة أحد المنازل في مديرية بني سعد، في محافظة المحويت، في شمال غرب البلاد.



وتشهد مناطق عديدة من اليمن حاليًا ومنذ أيّام أمطارًا غزيرة وصواعق رعدية، بعد شهر من الجفاف وندرة الأمطار.