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رئيس وزراء هايتي في واشنطن للقاء مسؤولين
أخبار دولية
2024-06-30 | 01:04
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رئيس وزراء هايتي في واشنطن للقاء مسؤولين
أعلنت حكومة رئيس الوزراء الهايتيّ أنّه سيزور الولايات المتحدة، لإجراء محادثات الاثنين مع مسؤول في البيت الأبيض.
ومن المقرّر أن يجتمع غاري كونيل، رئيس الوزراء الموقّت الذي عُيّن أوائل حزيران، في واشنطن مع نائب مستشار الأمن القوميّ الأميركيّ جون فينر، إضافة إلى رؤساء صناديق دوليّة، وفق ما أفاد مكتبه.
وتأتي زيارته في وقت بالغ الأهمّية بالنسبة إلى هايتي التي تشهد أعمال عنف تشنّها عصابات منذ آذار.
ووصلت وحدة من الشرطة الكينيّة تضمّ 2500 عنصر الثلاثاء إلى هايتي في إطار مهمّة دوليّة طال انتظارها لمساعدة الدولة الكاريبيّة في مواجهة العصابات المثيرة للفوضى.
وتُعدّ الولايات المتحدة لاعبًا رئيسيًا في هذه المَهمّة، إذ تُموّلها بأكثر من 300 مليون دولار وما يقرب من 60 مليون دولار من المعدّات.
وقال الرئيس الأميركيّ جو بايدن إنّ وصول عناصر الشرطة الكينيّة التابعين للقوّة الأمنيّة المتعدّدة الجنسيّات "سيوفّر ارتياحًا تشتدّ حاجة الهايتيّين إليه".
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