النتائج الأولية للانتخابات في موريتانيا أظهرت تقدمًا للرئيس الغزوانيّ

أظهرت النتائج الأولية الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات في موريتانيا تقدمًا مبكرًا للرئيس محمد ولد الغزوانيّ.



وبدء فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية.



وقالت اللجنة الوطنية للانتخابات إنّه بعد فرز حوالى 4.37 في المئة من الأصوات في أكثر من 200 مركز اقتراع من أصل 4503 مراكز، تقدم ولد الغزواني بالحصول على 45.95 في المئة في حين حصل منافسه الرئيسيّ المناهض للعبودية بيرام الداه أعبيد على 24.64 في المئة.