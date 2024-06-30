القوات الأوكرانية قصفت أجزاء من منطقة كورسك في جنوب روسيا

قصفت القوات الأوكرانية أجزاء من منطقة كورسك، في جنوب روسيا، عقب هجوم بطائرة مسيرة على قرية أدى إلى مقتل خمسة بينهم طفلان.



وأكّد حاكم المنطقة أليكسي سميرنوف على تطبيق تيليجرام، أنّ الهجوم بالطائرة المسيرة استهدف منزلًا في إحدى قرى كورسكز.



وأظهر مقطع مصور على قناة سميرنوف على تيليجرام منزلًا مدمرًا وسط أكوام من الأنقاض ومواد البناء.



وقال سميرنوف إنّ القوات الأوكرانية قصفت ثماني قرى، في القرب من الحدود على نحو متقطع طوال اليوم.



وأفادت أنباء بإصابة اثنين من سكان إحدى القرى.