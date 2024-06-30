تفجيرات انتحارية في شمال شرق نيجيريا

قُتل 18 شخصًا على الأقلّ وأصيب العشرات في تفجيرات انتحاريّة، بما في ذلك في حفلة زفاف، في مدينة غووزا، في ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا، وفقًا لخدمات الإنقاذ المحلّية.



وتُذكّر هذه الهجمات التي لم تتبنّها أيّ جهة، بطريقة عمل جماعة بوكو حرام، المتجذّرة جدًا في هذه المنطقة المتاخمة للكاميرون.



وأسفر تفجير انتحاريّ في بادئ الأمر عن مقتل ستّة أشخاص في حفلة زفاف، وفق الشرطة.



وفجّرت انتحاريّة كانت تحمل طفلًا على ظهرها متفجّرات بين الضيوف، الذين كانوا يحتفلون بعد حضورهم حفلة زفاف في مدينة غووزا، حسب ما قال المتحدّث باسم شرطة ولاية بورنو ناحوم كينيث داسو لوكالة فرانس برس.