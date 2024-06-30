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زيلينسكي: لتسريع القرارات التي نحتاج إليها وتأخيرها في هذه الحرب يعني خسارة أرواح بشريّة

أخبار دولية
2024-06-30 | 01:36
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زيلينسكي: لتسريع القرارات التي نحتاج إليها وتأخيرها في هذه الحرب يعني خسارة أرواح بشريّة
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زيلينسكي: لتسريع القرارات التي نحتاج إليها وتأخيرها في هذه الحرب يعني خسارة أرواح بشريّة

قُتل 11 شخصًا في ضربات روسيّة على مدينة، في جنوب أوكرانيا وقرى في منطقة دونيتسك، على ما أعلنت السلطات الأوكرانيّة.
     
وجاءت الضربات بعد تراجع القوّات الأوكرانيّة ميدانيًا وشنّ موسكو هجمات عديدة في الأسابيع الأخيرة.
     
ودعا الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي، إثر هذه الضربات، حلفاءه الغربيّين إلى تسريع وتيرة تسليم الأسلحة، التي تحتاج إليها كييف.
     
وشدّد زيلينسكيعلى وجوب تسريع القرارات.

وأشار إلى أنّ أيّ تأخير في القرارات في هذه الحرب، يعني خسارة أرواح بشريّة.

ودعا إلى تسليم الأسلحة "لتدمير قاذفات الصواريخ الروسيّة".

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