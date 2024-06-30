الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
o
البقاع
o
الجنوب
o
الشمال
o
جبل لبنان
o
كسروان
o
متن
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
o
البقاع
o
الجنوب
o
الشمال
o
جبل لبنان
o
كسروان
o
متن
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إلغاء مئات الرحلات الجوية في كندا بسبب إضراب
أخبار دولية
2024-06-30 | 01:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
إلغاء مئات الرحلات الجوية في كندا بسبب إضراب
ألغت شركة الطيران الكنديّة "ويست جيت" 235 رحلة، بعد الإعلان المفاجئ عن إضراب الميكانيكيّين العاملين لديها، رغم تدخّل الحكومة الفدراليّة لتجنّب أيّ اضطراب خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة التي تحتفل فيها البلاد بالعيد الوطنيّ.
وتُضاف عمليّات الإلغاء هذه إلى الإلغاءات الـ150 التي أُعلِنت مساء الجمعة والـ25 التي أُعلِنت الخميس,
ويؤثّر ذلك على ما مجموعه أكثر من 55 ألف مسافر في كل أنحاء البلاد وعلى الرحلات الدوليّة خلال واحدة من أكثر عطلات نهاية الأسبوع ازدحاما خلال السنة.
وقال رئيس "ويست جيت" ديدريك بن، إنّ "هذا الوضع كارثي."
وألقى المسؤوليّة على نقابة العمّال الميكانيكيّين.
وحذّر من أنّه من المتوقّع حصول مزيد من عمليّات الإلغاء "حتّى يُلغى الإضراب غير العقلانيّ أو حصول تدخّل فوريّ".
آخر الأخبار
أخبار دولية
الرحلات
الجوية
إضراب
التالي
البحرية البريطانية: حادث على بعد 13 ميلًا بحريًا من ميناء المخا اليمنيّ
زيلينسكي: لتسريع القرارات التي نحتاج إليها وتأخيرها في هذه الحرب يعني خسارة أرواح بشريّة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2024-04-24
طيران الشرق الأوسط: إلغاء رحلة ME211/212 غدًا بسبب إضراب المراقبين الجويين في مطار شارل دوغول-باريس
خبر عاجل
2024-04-24
طيران الشرق الأوسط: إلغاء رحلة ME211/212 غدًا بسبب إضراب المراقبين الجويين في مطار شارل دوغول-باريس
0
أخبار دولية
2024-04-16
بسبب الاحوال الجوية مطار دبي الدولي يعلن تحويل مسار الرحلات الوافدة مساء الثلاثاء موقتا
أخبار دولية
2024-04-16
بسبب الاحوال الجوية مطار دبي الدولي يعلن تحويل مسار الرحلات الوافدة مساء الثلاثاء موقتا
0
أخبار دولية
2024-06-23
بسبب انقطاع الكهرباء... إلغاء رحلات بمطار مانشستر
أخبار دولية
2024-06-23
بسبب انقطاع الكهرباء... إلغاء رحلات بمطار مانشستر
0
أخبار دولية
2024-06-03
الخطوط الجوية القطرية تجري محادثات مع أستراليا لزيادة الرحلات
أخبار دولية
2024-06-03
الخطوط الجوية القطرية تجري محادثات مع أستراليا لزيادة الرحلات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:29
شي جين بينغ سيحضر قِمة منظمة شنغهاي للتعاون وسيتجه إلى قازاخستان وطاجيكستان
أخبار دولية
04:29
شي جين بينغ سيحضر قِمة منظمة شنغهاي للتعاون وسيتجه إلى قازاخستان وطاجيكستان
0
أخبار دولية
04:22
إصابة موظفي وزارة الطوارئ الروسية في قصف أوكرانيّ
أخبار دولية
04:22
إصابة موظفي وزارة الطوارئ الروسية في قصف أوكرانيّ
0
أخبار دولية
04:17
تمديد التعاون بين النظام المصرفيّ الإسرائيليّ والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية
أخبار دولية
04:17
تمديد التعاون بين النظام المصرفيّ الإسرائيليّ والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية
0
أخبار دولية
03:32
إسرائيل تمدد فترة سماح للتعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية
أخبار دولية
03:32
إسرائيل تمدد فترة سماح للتعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-05-28
ايرلندا تعترف رسميا بدولة فلسطين
آخر الأخبار
2024-05-28
ايرلندا تعترف رسميا بدولة فلسطين
0
منوعات
2024-06-13
"أريدها أن تقوم بهذا الأمر مع غيري": ما يرغب هذا الرجل بالحصول عليه صادم!
منوعات
2024-06-13
"أريدها أن تقوم بهذا الأمر مع غيري": ما يرغب هذا الرجل بالحصول عليه صادم!
0
منوعات
2024-06-10
تعثّر بسبب قطته... رجل ينجو من حادث بأعجوبة: "محظوظ أنني ما زلت على قيد الحياة"
منوعات
2024-06-10
تعثّر بسبب قطته... رجل ينجو من حادث بأعجوبة: "محظوظ أنني ما زلت على قيد الحياة"
0
أمن وقضاء
2024-06-23
بعمليّة خاطفة... شعبة المعلومات توقف مطلوباً خطراً
أمن وقضاء
2024-06-23
بعمليّة خاطفة... شعبة المعلومات توقف مطلوباً خطراً
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:51
الدور الـ16 من دوري ابطال اوروبا انطلق... المانيا تواجه الدنمارك الليلة
رياضة
13:51
الدور الـ16 من دوري ابطال اوروبا انطلق... المانيا تواجه الدنمارك الليلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
منتخب لبنان لكرة السلة يغادر للمشاركة بالتصفيات المؤهلة للاولمبياد
تقارير نشرة الاخبار
13:47
منتخب لبنان لكرة السلة يغادر للمشاركة بالتصفيات المؤهلة للاولمبياد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من قلب مقر الأمم المتحدة.. هكذا تبصر الأيام العالمية النور
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من قلب مقر الأمم المتحدة.. هكذا تبصر الأيام العالمية النور
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
وادي القديسين شاهد على الطوباوي الجديد البطريرك اسطفان الدويهي
تقارير نشرة الاخبار
13:42
وادي القديسين شاهد على الطوباوي الجديد البطريرك اسطفان الدويهي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
المخالفات على الاملاك العامة البحرية الى تزايد والقرار بيد الحكومة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
المخالفات على الاملاك العامة البحرية الى تزايد والقرار بيد الحكومة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
القيادة الإسرائيلية تبقي ملف الجبهة الشمالية منوطا بتطورات ملف غزة... والأولوية للتسوية السلمية
تقارير نشرة الاخبار
13:34
القيادة الإسرائيلية تبقي ملف الجبهة الشمالية منوطا بتطورات ملف غزة... والأولوية للتسوية السلمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
في ختام اليوم الأول من الامتحانات الرسمية… طلاب الجنوب يشتكون
تقارير نشرة الاخبار
13:29
في ختام اليوم الأول من الامتحانات الرسمية… طلاب الجنوب يشتكون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
وسط دعوات كثيرة لتنحيه... جو بايدن يصر على المضي في ترشحه
تقارير نشرة الاخبار
13:27
وسط دعوات كثيرة لتنحيه... جو بايدن يصر على المضي في ترشحه
0
أخبار لبنان
13:20
ميقاتي: لبنان متمسك بالقرار 1701
أخبار لبنان
13:20
ميقاتي: لبنان متمسك بالقرار 1701
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
15:55
بشكل رسمي... نجوى كرم تؤكد خبر زواجها! (فيديو)
فنّ
15:55
بشكل رسمي... نجوى كرم تؤكد خبر زواجها! (فيديو)
2
آخر الأخبار
16:41
الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت في مناطق عدة منها المتن وكسروان وجزين ومرجعيون وراشيا والبقاع الأوسط
آخر الأخبار
16:41
الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت في مناطق عدة منها المتن وكسروان وجزين ومرجعيون وراشيا والبقاع الأوسط
3
فنّ
07:49
معجبة تطلب الزواج من كاظم الساهر... والمفاجأة كانت برد الأخير! (فيديو)
فنّ
07:49
معجبة تطلب الزواج من كاظم الساهر... والمفاجأة كانت برد الأخير! (فيديو)
4
خبر كاذب
05:42
ما حقيقة تسريب مسابقة الكيمياء قبل انطلاق الامتحانات الرسمية؟
خبر كاذب
05:42
ما حقيقة تسريب مسابقة الكيمياء قبل انطلاق الامتحانات الرسمية؟
5
خبر عاجل
02:24
يمكنكم متابعة نهائي بطولة آسيا للإناث في كرة السلة لما دون 18 سنة بين لبنان والفيليبين مباشرة عبر شاشة الـLB2 في هذه الأثناء
خبر عاجل
02:24
يمكنكم متابعة نهائي بطولة آسيا للإناث في كرة السلة لما دون 18 سنة بين لبنان والفيليبين مباشرة عبر شاشة الـLB2 في هذه الأثناء
6
منوعات
11:31
تجاهلت تشنجاتها "البسيطة" لمدة ستة أشهر... تشخيص مفجع يصدم إحدى الأمهات!
منوعات
11:31
تجاهلت تشنجاتها "البسيطة" لمدة ستة أشهر... تشخيص مفجع يصدم إحدى الأمهات!
7
صحة وتغذية
14:30
استغنت عن زيارة طبيب الأسنان لمدة 40 سنة... هذا ما نصحت به إحدى خبيرات صحة الفم! (فيديو)
صحة وتغذية
14:30
استغنت عن زيارة طبيب الأسنان لمدة 40 سنة... هذا ما نصحت به إحدى خبيرات صحة الفم! (فيديو)
8
آخر الأخبار
15:34
رئيس مجلس النواب الأميركي: أرسلت للرئيس بايدن رسالة أحث فيها على بذل الجهد لعودة الرهائن الأميركيين لدى حماس
آخر الأخبار
15:34
رئيس مجلس النواب الأميركي: أرسلت للرئيس بايدن رسالة أحث فيها على بذل الجهد لعودة الرهائن الأميركيين لدى حماس
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More