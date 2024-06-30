إلغاء مئات الرحلات الجوية في كندا بسبب إضراب

ألغت شركة الطيران الكنديّة "ويست جيت" 235 رحلة، بعد الإعلان المفاجئ عن إضراب الميكانيكيّين العاملين لديها، رغم تدخّل الحكومة الفدراليّة لتجنّب أيّ اضطراب خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة التي تحتفل فيها البلاد بالعيد الوطنيّ.



وتُضاف عمليّات الإلغاء هذه إلى الإلغاءات الـ150 التي أُعلِنت مساء الجمعة والـ25 التي أُعلِنت الخميس,



ويؤثّر ذلك على ما مجموعه أكثر من 55 ألف مسافر في كل أنحاء البلاد وعلى الرحلات الدوليّة خلال واحدة من أكثر عطلات نهاية الأسبوع ازدحاما خلال السنة.



وقال رئيس "ويست جيت" ديدريك بن، إنّ "هذا الوضع كارثي."



وألقى المسؤوليّة على نقابة العمّال الميكانيكيّين.



وحذّر من أنّه من المتوقّع حصول مزيد من عمليّات الإلغاء "حتّى يُلغى الإضراب غير العقلانيّ أو حصول تدخّل فوريّ".