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البحرية البريطانية: حادث على بعد 13 ميلًا بحريًا من ميناء المخا اليمنيّ

أخبار دولية
2024-06-30 | 01:46
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البحرية البريطانية: حادث على بعد 13 ميلًا بحريًا من ميناء المخا اليمنيّ
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البحرية البريطانية: حادث على بعد 13 ميلًا بحريًا من ميناء المخا اليمنيّ

أُبلغت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن حادث على بعد 13 ميلًا بحريًا من ميناء المخا اليمنيّ. 

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