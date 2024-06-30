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البحرية البريطانية: حادث على بعد 13 ميلًا بحريًا من ميناء المخا اليمنيّ

أُبلغت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن حادث على بعد 13 ميلًا بحريًا من ميناء المخا اليمنيّ.