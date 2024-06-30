أنظمة الدفاع الجويّ الروسية دمّرت طائرات مسيرة أوكرانية

دمّرت أنظمة الدفاع الجويّ الروسية 36 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا، خلال الليل، مستهدفة الأراضي الروسية، وفق ما قالت وزارة الدفاع الروسية.



وأوضحت الوزارة، في بيان، على تطبيق تيليجرام تدمير 15 طائرة مسيرة فوق منطقة كورسك، وتسع طائرات فوق منطقة ليبيتسك، وأربع طائرات فوق منطقة فورونيج، وأربع طائرات فوق بريانسك، واثنتين فوق أوريول، واثنتين فوق منطقة بيلجورود.



وذكرت مصادر روسية أنه لم تقع إصابات أو أضرار جسيمة نتيجة لتلك الهجمات.