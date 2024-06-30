نتائج أولية: الغزواني يتصدر سباق الإنتخابات الرئاسية في موريتانيا

أظهرت نتائج أولية أعلنتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا اليوم الأحد تقدم الرئيس محمد ولد الغزواني في الانتخابات الرئاسية بعد فرز ما يزيد قليلًا عن نصف الأصوات.



وقالت اللجنة إن الغزواني حصل على 54.87 بالمئة من الأصوات بينما حصل منافسه الرئيسي الناشط المناهض للعبودية بيرام الداه أعبيد على 22.86 بالمئة بعد فرز 50.32 بالمئة من الأصوات، أو ما يعادل 2211 مركز اقتراع فقط من أصل 4503 مراكز اقتراع بحلول الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش.