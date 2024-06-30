إسرائيل تمدد فترة سماح للتعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية

أعلن متحدث باسم وزير المالية الإسرائيلي اليوم الأحد أن الوزير مدد فترة سماح تتيح التعاون بين النظام المصرفي الإسرائيلي والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.