إصابة موظفي وزارة الطوارئ الروسية في قصف أوكرانيّ

أُصيب أربعة من موظفي وزارة الطوارئ الروسية، في قصف أوكرانيّ على منطقة دونيتسك.



وقالت الوزارة على تطبيق تيليجرام: "في منطقة بتروفسكي، كان عمال الإطفاء (الموظفون) يعملون على إخماد حريق نشب بعد القصف (الأوكرانيّ)."



وأضاف: "كان هناك إنذار من قصف مدفعي جديد وأُصيبوا في القصف بينما كانوا يخلون المكان."