شي جين بينغ سيحضر قِمة منظمة شنغهاي للتعاون وسيتجه إلى قازاخستان وطاجيكستان

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينج أنّ الرئيس شي جين بينغ سيحضر قِمة منظمة شنغهاي للتعاون.



وسيقوم بزيارتين رسميتين إلى قازاخستان وطاجيكستان في الفترة من الثاني إلى السادس من حزيران.