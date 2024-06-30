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بيونغ يانغ تندد بالمناورات المشتركة بين واشنطن وسيول وطوكيو
أخبار دولية
2024-06-30 | 05:35
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بيونغ يانغ تندد بالمناورات المشتركة بين واشنطن وسيول وطوكيو
ندّدت كوريا الشماليّة بالمناورات العسكريّة المشتركة بين كوريا الجنوبيّة واليابان والولايات المتحدة.
ووصفتها بالنسخة الآسيويّة لحلف شمال الأطلسيّ.
وحذّرت من عواقب وخيمة.
وكان قد استكمل الحلفاء الثلاثة مناورات "حافة الحرّية" التي استمرّت ثلاثة أيّام وركّزت على الصواريخ البالستيّة والدفاع الجوّيّ والحرب تحت الماء والدفاع الإلكترونيّ.
وأدانت وزارة الخارجيّة الكوريّة الشماليّة في بيان، الاستفزازات العسكريّة ضدّ كوريا الشماليّة.
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