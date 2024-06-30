الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أرامكو توقع عقود المرحلة الثانية من مشروع حقل الجافورة

أخبار دولية
2024-06-30 | 07:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أرامكو توقع عقود المرحلة الثانية من مشروع حقل الجافورة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أرامكو توقع عقود المرحلة الثانية من مشروع حقل الجافورة

ذكرت قناة الإخبارية التلفزيونية السعودية اليوم الأحد أن شركة أرامكو وقعت عقود المرحلة الثانية من مشروع حقل الجافورة والمرحلة الثالثة من مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسية للشركة.

أخبار دولية

المرحلة

الثانية

مشروع

الجافورة

LBCI التالي
صناديق الاقتراع في فرنسا افتتحت واشتداد المنافسة بين اليمين المتطرف والوسط واليسار
مصر توقع 4 إتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء بتكلفة 33 مليار دولار
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
08:14

وصفة سريعة للتجمعات مع الأصدقاء: "التورتيلا بالقريدس" (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
08:08

روسيا تعلن سيطرتها على قريتين في شرق أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
08:06

عمال إطفاء يخمدون حريقًا في غابة في جزيرة سيريفوس اليونانية

LBCI
رياضة
07:50

ليبرون جيمس يبحث عن عقد جديد... هل يتخلّى عن "ليكرز" مع راتب يفوق 50 مليون دولار؟!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:08

روسيا تعلن سيطرتها على قريتين في شرق أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
08:06

عمال إطفاء يخمدون حريقًا في غابة في جزيرة سيريفوس اليونانية

LBCI
أخبار دولية
07:39

صناديق الاقتراع في فرنسا افتتحت واشتداد المنافسة بين اليمين المتطرف والوسط واليسار

LBCI
أخبار دولية
06:30

مصر توقع 4 إتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء بتكلفة 33 مليار دولار

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-05-29

جعجع يلتقي لودريان في معراب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-23

مقر الجنرال سبيرز ودار الأيتام الحالي في بيروت.. مبنى شاهدٌ على تنوع الثقافات

LBCI
رياضة
2024-06-13

ميسي يحسم قراره... هل سيشارك في أولمبياد باريس؟

LBCI
فنّ
2024-06-22

ستيفاني عطالله بالمايوه على البحر... ممنوع التعليق! (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:39

صناديق الاقتراع في فرنسا افتتحت واشتداد المنافسة بين اليمين المتطرف والوسط واليسار

LBCI
أخبار لبنان
06:43

مراكز الاقتراع في لبنان فتحت أبوابها أمام الناخبين الفرنسيين

LBCI
أخبار لبنان
06:33

باسيل يؤكد من منيارة - عكار رفض أي سياسة تأتي بالحرب: لبنان اليوم مهدد بسبب إسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
04:50

الراعي: كم نتمنّى لو أنّ الذين يتعاطون الشأن السياسيّ العام يدركون أنّهم مدعوّون ليتقدّسوا في عملهم السياسيّ

LBCI
أمن وقضاء
03:06

الدفاع المدني يحذر من خطر الغرق بسبب سرعة الرياح وارتفاع الأمواج والتيارات المائية

LBCI
رياضة
13:51

الدور الـ16 من دوري ابطال اوروبا انطلق... المانيا تواجه الدنمارك الليلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

منتخب لبنان لكرة السلة يغادر للمشاركة بالتصفيات المؤهلة للاولمبياد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

من قلب مقر الأمم المتحدة.. هكذا تبصر الأيام العالمية النور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

وادي القديسين شاهد على الطوباوي الجديد البطريرك اسطفان الدويهي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
15:55

بشكل رسمي... نجوى كرم تؤكد خبر زواجها! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
16:41

الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت في مناطق عدة منها المتن وكسروان وجزين ومرجعيون وراشيا والبقاع الأوسط

LBCI
منوعات
06:14

سيليو نجل إيلي صعب يُقدم خاتم الخطوبة لحبيبته... من هي؟ (صورة)

LBCI
خبر عاجل
02:24

يمكنكم متابعة نهائي بطولة آسيا للإناث في كرة السلة لما دون 18 سنة بين لبنان والفيليبين مباشرة عبر شاشة الـLB2 في هذه الأثناء

LBCI
منوعات
11:31

تجاهلت تشنجاتها "البسيطة" لمدة ستة أشهر... تشخيص مفجع يصدم إحدى الأمهات!

LBCI
صحة وتغذية
14:30

استغنت عن زيارة طبيب الأسنان لمدة 40 سنة... هذا ما نصحت به إحدى خبيرات صحة الفم! (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
10:59

غادر منزله ولم يَعُد... وقوى الأمن تعمّم صورته

LBCI
آخر الأخبار
15:34

رئيس مجلس النواب الأميركي: أرسلت للرئيس بايدن رسالة أحث فيها على بذل الجهد لعودة الرهائن الأميركيين لدى حماس

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More