روسيا تعلن سيطرتها على قريتين في شرق أوكرانيا

اعلنت روسيا الأحد أنها سيطرت على قريتين اضافيتين شرق أوكرانيا، لتواصل تقدمها البطيء الذي بدأته قبل أشهر في مواجهة جيش يفتقر إلى العديد والعتاد.



وقالت وزارة الدفاع إن قواتها "حررت" نوفو اليكساندريفكا بينما كان الجيش الروسي يتقدم غرباً نحو منطقة دونيتسك.



تقع القرية شمال غرب مدينة أوشيريتين المحتلة، وهي حاليا أقصى نقطة إلى الغرب في المنطقة التي تسيطر عليها موسكو.



إلى ذلك اعلنت سيطرة قواتها على قرية سبيرن الصغيرة الواقعة إلى الشمال في منطقة دونيتسك بالقرب من الحدود مع منطقة لوغانسك المجاورة.