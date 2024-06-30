عمال إطفاء يخمدون حريقًا في غابة في جزيرة سيريفوس اليونانية

تمكن عمال إطفاء يونانيون اليوم الأحد من إخماد حريق هائل اندلع الليلة الماضية وخرج عن السيطرة في جزيرة سيريفوس الواقعة في بحر إيجة.



وعمل العشرات من عمال الإطفاء جاهدين بدعم من 15 سيارة إطفاء وطائرة هليكوبتر تنقل المياه لإخماد الحريق. وقال فريق الإطفاء إن النيران اندلعت في منطقة ذات كثافة نباتية منخفضة وامتدت بسرعة بفعل الرياح العاتية.



وأشار كوستاس ريفينثيس رئيس بلدية جزيرة سيريفوس للتلفزيون اليوناني إلى أن الحريق الذي امتد في مرحلة ما عبر مسافة 15 كيلومترًا تسبب في إلحاق أضرار بمنازل لقضاء العطلات ومستودعات.



وحفز الطقس الحار والرياح في أنحاء البلاد نشوب العشرات من حرائق الغابات أمس السبت ونصحت السلطات الناس بالابتعاد عن مناطق الغابات.



وذكر مسؤولون أن حريقًا اندلع في منطقة غابات ذات تضاريس جبلية خارج أثينا تراجعت حدته صباح اليوم الأحد لكن لا يزال حوالي 160 عامل إطفاء يكافحون للسيطرة عليه.



ورأى خبراء الأرصاد الجوية إلى أنه من غير المتوقع أن تهدأ الرياح القوية حتى وقت لاحق من اليوم.