أربعة قتلى وعدد من الجرحى بانفجار ناجم عن الغاز في مطعم في تركيا

أعلنت السلطات التركية مقتل أربعة أشخاص وجرح آخرين بانفجار ناجم عن الغاز في مطعم في غرب تركيا الأحد.



وقال سليمان إلبان حاكم إزمير: "لقي أربعة من مواطنينا حتفهم وأصيب عدد كبير من الأشخاص بجروح، بعضهم في حال حرجة".



وأكد رئيس بلدية مدينة توربالي حيث وقع الانفجار حصيلة القتلى عبر قناة "إن تي في" التلفزيونية الخاصة، وقدّر عدد الجرحى بـ 20، بينهم 10 في حال حرجة.



ورجّحت السلطات أن يكون الانفجار ناجما عن اسطوانة غاز.



وأظهرت صور بثتها قنوات تلفزيونية تركية واجهات مبان عديدة مُدمّرة جزئيا جراء الانفجار.