مقتل 4 وفقد 2 جراء انهيارات أرضية وفيضانات في جنوب سويسرا

أفادت الشرطة السويسرية بأن أربعة لقوا حتفهم ولا يزال اثنان آخران في عداد المفقودين اليوم، بعد أن تسببت عواصف رعدية عاتية وذوبان الثلوج بفيضانات وانهيارات أرضية في مقاطعتين بجنوب البلاد.



وذكرت الشرطة في بيان، أن ثلاثة من القتلى لقوا حتفهم في وقت مبكر اليوم بسبب انهيار أرضي وقع في وادي مادغا النائي في مقاطعة (كانتون) تيتشينو الناطقة بالإيطالية في منطقة جبال الألب.



وقالت سلطات تيتشينو إنها انتشلت الجثث الثلاث من منطقة فونتانا في وادي مادغا وإنها تعمل حاليا على تحديد هويات القتلى بينما يوجد شخص آخر في عداد المفقودين في بلدية لافيدزارا في الوادي.



وذكرت الشرطة في بيان، أن المياه غمرت جسرا قرب مصب النهر في منطقة الانهيار في وادي مادغا مما أدى إلى تعقيد جهود الإنقاذ.



وأعلن بيان الشرطة أن السلطات أخلت موقع تخييم في الوادي بطائرة هليكوبتر وأن 300 شخص يحضرون مسابقة محلية لكرة القدم سيجري أيضا إجلاؤهم قريبا بطائرات هليكوبتر.



وفي مقاطعة فاليه جنوب غرب البلاد، قالت الشرطة إنها عثرت على قتيل في فندق في بلدة زاس-غوند المطلة على جبال الألب ورجحت أن يكون قد تفاجأ بالفيضانات بعد أن اجتمع تأثير ذوبان الثلوج مع العواصف الرعدية الشديدة.



وأفادت الشرطة بأن رجلا آخر لا يزال في عداد المفقودين في منطقة أخرى من فاليه.