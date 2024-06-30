قتيل وتسعة جرحى في قصف مكتب بريد في أوكرانيا

قُتل شخص وأصيب تسعة آخرون بجروح، بينهم طفل، الأحد في قصف روسي لمكتب بريد في خاركيف (شمال شرق) التي تعدّ ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، حسبما أعلنت السلطات المحلية.



وقال الحاكم المحلي أوليغ سينيغوبوف على تطبيق تلغرام إنّ "تسعة أشخاص أصيبوا بجروح، بينهم طفل يبلغ ثمانية أشهر وامرأة، والآخرون رجال".



وأوضح أنّه تمّ تنفيذ الضربة الروسية بواسطة قنبلة انزلاقية، وهو نوع مدمّر للغاية من الأسلحة تستخدمه القوات الروسية بشكل متزايد.



وتستهدف القوات الروسية مدينة خاركيف بشكل منتظم، وشنّت في العاشر من أيار/مايو هجوماً برياً على هذه المنطقة.



وسمح هذا الهجوم لموسكو بالاستيلاء على عدّة مواقع قريبة من الحدود، قبل أن يتمّ إيقاف الجيش الروسي بإرسال تعزيزات أوكرانية.