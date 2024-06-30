شركة طيران إسرائيلية تقول إن عمالا أتراكا رفضوا تزويد إحدى طائراتها بالوقود بعد هبوطها اضطراريا في تركيا

أعلنت شركة الطيران الوطنية الإسرائيلية "العال" الأحد أنه لم يُسمح لإحدى طائراتها التي كانت متجهة من وارسو إلى تل أبيب بالتزود بالوقود في مطار أنطاليا، بعد قيامها بهبوط اضطراري في تركيا لإجلاء راكب لأسباب طبية.



وقالت شركة العال في بيان إن العمال الأتراك في مطار أنطاليا رفضوا تزويد الرحلة LY5102 بالوقود قبل إقلاعها إلى إسرائيل.



وأضافت أن "العمال المحليين رفضوا تزويد طائرة الشركة بالوقود رغم أن الحالة كانت طبية"، مضيفة أنه تم إجلاء راكب لتقديم العلاج له.



وتابعت الشركة أن الطائرة أقلعت بعد ذلك إلى رودس في اليونان حيث "ستتزود بالوقود قبل توجهها إلى إسرائيل".

