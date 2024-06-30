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ماكرون يدعو الى "تحالف واسع" في مواجهة اليمين المتطرف في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية

أخبار دولية
2024-06-30 | 14:28
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ماكرون يدعو الى &quot;تحالف واسع&quot; في مواجهة اليمين المتطرف في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية
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ماكرون يدعو الى "تحالف واسع" في مواجهة اليمين المتطرف في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية

دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الأحد الى "تحالف ديموقراطي وجمهوري واسع" في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في مواجهة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بعد تصدره نتائج الدورة الأولى.
     
وقال ماكرون في تصريح مكتوب إن "المشاركة الكبيرة في الدورة الاولى (...) تظهر أهمية هذا التصويت بالنسبة الى جميع مواطنينا، وإرادة توضيح الوضع السياسي"، مضيفا "في مواجهة التجمع الوطني، إنه الآن وقت تحالف واسع (يكون) بوضوح ديموقراطيا وجمهوريا في الدورة الثانية".

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