الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 18 جنديا في هضبة الجولان المحتلة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن 18 من جنوده أصيبوا، أحدهم في حالة خطيرة، عندما قصفت طائرة مسيرة موقعهم في هضبة الجولان المحتلة على الحدود مع لبنان.وذكر الجيش في بيان، أن الغارة وقعت في وقت سابق اليوم الأحد.