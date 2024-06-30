كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا غير محدد

أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه الشرق، وفق ما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء نقلا عن هيئة الأركان المشتركة للجيش في سيول.



ويأتي الإطلاق بعد أيام عدة من إعلان كوريا الشمالية أنها اختبرت بنجاح صاروخا متعدد الرؤوس الحربية، لكن الجنوب قال إن عملية الإطلاق التي جرت الأربعاء انتهت بانفجار في الجو.